Mainz

So viele Corona-Infektionen an einem Tag wie nie zuvor

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 2994 neue Corona-Infektionen registriert – so viele wie noch nie. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 318,1 auf 326,4 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dieser Wert für die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner blieb damit knapp unter dem bisherigen Höchstwert von 327,7, der am Montag erreicht wurde.