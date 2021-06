Plus

Nicht wie ursprünglich geplant – und wie zuletzt befürchtet – bereits am kommenden Sonntag, sondern erst einige Tage später, ab dem 25. Juni, wird das Gros der noch offenen Spiele im Wettbewerb um den Fußball-Rheinlandpokal der ansonsten annullierten Saison 2020/21 ausgetragen. Damit endet die Debatte um die umstrittene Ansetzung mit einer guten Nachricht: In Kürze rollt in der Region der Fußball wieder, worauf sich die Vereine jetzt aber besser vorbereiten können.