Plus Trier Skurriler Vorfall in Trier: Zwergkaninchen mit Wodka und Tabletten abgefüllt i Wodka - für ein Kaninchen mit Sicherheit das falsche Getränk (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa Eine betrunkene Frau soll in Trier einem Zwergkaninchen Wodka und unbekannte Tabletten gegeben haben. Die Polizei brachte das Tier in eine Tierklinik, wo es gerettet werden konnte. Lesezeit: 2 Minuten

In Trier hat eine betrunkene Frau ein Zwergkaninchen aus einem Nachbargarten mitgenommen und ihn bei sich zu Hause mit Tabletten und Alkohol gefüttert. Die Polizei fand das Tier per Zufall und brachte es in eine Tierklinik, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Vierbeiner hat den Angaben zufolge überlebt und ...