Archivierter Artikel vom 01.08.2020, 13:10 Uhr

Offenbach

Sinkende Temperaturen an Saar, Mosel und Rhein

Die Temperaturen kühlen sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach und nach ab. So prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Sonntag Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. Anfängliche Schauer und Gewitter ziehen im Laufe des Tages ab. Es bleibt dann zunächst überwiegend niederschlagsfrei an Saar, Mosel und Rhein.