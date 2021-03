Saarbrücken/Mainz

Sinkende Pendlerzahlen in Rheinland-Pfalz: Auch wegen Corona

Im vergangenen Jahr waren weniger Pendler zur Arbeit nach Rheinland-Pfalz unterwegs als noch 2019. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, pendelten etwa 184 500 Arbeitnehmer mit einem Wohnsitz in einem anderen Bundesland oder im benachbarten Frankreich für ihren Job nach Rheinland-Pfalz. Wie aus den Daten hervorgeht, waren das etwa 1100 oder 0,6 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Umgekehrt waren 2020 auch 327 900 Frauen und Männer aus Rheinland-Pfalz zum Arbeiten in Regionen außerhalb ihres Bundeslandes gereist.