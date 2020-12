Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 15:40 Uhr

Simulation: Mit Schulstart steigt die Gefahr von Infektionen

Koblenz/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit der geplanten Schulöffnung in Rheinland-Pfalz steigt laut den Simulationen eines Teams von Wissenschaftlern die Gefahr von Infektionen mit dem Coronavirus. „Auf Basis unserer vorläufigen Simulationen müssen wir das kritisch sehen“, sagte Thomas Götz, Professor für Angewandte Mathematik an der Universität Koblenz-Landau, am Mittwoch. „Bei einer Öffnung der Schulen besteht die Gefahr, dass die Zahl der Infektionen wieder stark ansteigt.“