Offenbach

Silvester-Temperaturrekorde an mehreren Orten

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Gleich an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz sind an Silvester Temperaturrekorde aufgestellt worden. Am wärmsten war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo eine Höchsttemperatur von 16,4 Grad gemessen wurde. Das waren nochmals gut zwei Grad mehr als beim bisher dort festgestellten Rekordwert von 2017 (14,3 Grad).