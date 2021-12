Beindersheim

Silvester-Böller in Wohnung gezündet: Polizeieinsatz

Knallgeräusche in einer Wohnung in Beindersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) haben für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Ein Vermieter habe die Beamten am zweiten Weihnachtsfeiertag alarmiert und von dem Knallen aus der Wohnung eines Mieters berichtet, teilte die Polizei am Montag mit.