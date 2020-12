Mainz

Silvesterabend in Rheinland-Pfalz ruhig begonnen: Kontrollen

Der Silvesterabend mit Corona-Beschränkungen ist in Rheinland-Pfalz ruhig angelaufen. „Bis jetzt hatten wir keine größeren Einsätze“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend in Mainz. „Alles ruhig“ hieß es auch aus den anderen Präsidien. Die Polizei hatte angekündigt, zusammen mit den Ordnungsämtern der Kommunen kontrollieren zu wollen, ob sich die Menschen im Land an die Corona-Regeln halten. Verstöße wollte sie konsequent ahnden.