Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 15:50 Uhr

Koblenz

Silbereisen und Anders verschieben Album-Veröffentlichung

Florian Silbereisen (38) und Thomas Anders (57), Schlagerchampions, verschieben die Veröffentlichung ihres ersten gemeinsamen Albums. Schuld ist das neuartige Coronavirus. Deshalb verschiebt sich schon Silbereisens „Schlagerlovestory 2020“, die am 14. März live im Ersten von der Messehalle in Halle (Saale) mit mehr als 5000 Besuchern übertragen werden sollte, auf den 6. Juni. Die ursprünglich am Vortag der Sendung geplante Veröffentlichung des Albums von „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen und der einstigen Modern-Talking-Hälfte Anders ist daher nun am 5. Juni vorgesehen, wie seine Sprecherin Brigitte Schröder am Freitag mitteilte.