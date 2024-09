Sieg in Hannover: Saarbrücken bleibt auswärts eine Macht

Anzeige

Hannover (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der 3. Liga auswärts weiter ungeschlagen. Die Saarländer gewannen am Sonntag bei der zweiten Vertretung von Hannover 96 mit 3:1 (2:0). Kai Brünker (5. Minute/38.) und Richard Neudecker (67.) sorgten für die Tore der Gäste. Tom Sanne (90.+3) gelang nur noch der Ehrentreffer für die 96er. Für den FCS war es der dritte Erfolg in der dritten Partie in der Fremde. Durch den Sieg beim Tabellenschlusslicht rückte Saarbrücken mit zehn Punkten näher an die Spitze heran.

Von Beginn an war die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl den Gastgebern überlegen. Schon früh konnten diese sich dem Druck kaum entziehen. Folgerichtig fiel die schnelle Führung nach einer schönen Kombination über Sebastian Vasiliadis und Simon Stehle. Brünker brauchte nur noch einzuschieben. Weitere gute Möglichkeiten ließ der Favorit zunächst liegen, ehe erneut Brünker zuschlug.

Nach Wiederanpfiff verpasste der Angreifer die Entscheidung. Nach einer Gelb-Roten Karte für Hannovers Husseyn Chakroun (59.) ließ es Saarbrücken ruhig angehen und wurde fast für die Passivität bestraft. Doch Torwart Phillip Menzel (63.) vereitelte mit einer Glanzparade den Anschluss der Hausherren. Wenig später machte Neudecker alles klar.