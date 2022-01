Kaiserslautern

Sieg gegen Halle: Kaiserslautern weiter auf Aufstiegskurs

Der 1. FC Kaiserslautern mischt weiter kräftig im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga mit. Mit dem 1:0 (1:0) gegen den Halleschen FC feierten die Pfälzer am Samstag den dritten Heimsieg in Serie und stockten ihr Saisonkonto nach 24 Spielen auf 42 Punkte auf. Vor 1000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Mike Wunderlich in der 38. Minute nach Zuspiel von Philipp Hercher den Siegtreffer. Dabei musste Kaiserslautern kurzfristig auf die erkrankten Marlon Ritter, Kenny Prince Redondo und Julian Niehues verzichten.