Mainz

Sieben-Tage-Inzidenz: Leichter Anstieg der Inzidenz auf 33,0

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 210 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht von 32,3 auf 33,0, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind 5350 Menschen in Rheinland-Pfalz nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 5 auf 3736.