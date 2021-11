Mainz

Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz deutlich über 200

Das Coronavirus breitet sich in Rheinland-Pfalz weiter aus. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Samstag 703 Neuinfektionen und eine ganz leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 213,4, nach 218,5 am Vortag. Die künftig für Einschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebliche landesweite Zahl der Krankenhausaufnahmen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab laut Landesuntersuchungsamt ebenfalls leicht nach und fiel von 4,0 am Vortag auf 3,9.