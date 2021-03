Saarbrücken

Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland weiterhin über 60

Im Saarland sind binnen eines Tages 82 weitere Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 29 369 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie das saarländische Sozialministerium am Freitag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00). Aktuell gelten 1265 Menschen im Saarland als aktiv infiziert. Die Zahl der mit oder an Corona gestorbenen Menschen im Saarland stieg auf 904.