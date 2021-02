Saarbrücken

Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland steigt auf 73,0

Im Saarland sind binnen 24 Stunden 128 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 73,0 wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Am Vortag hatte der Wert noch bei 71,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gelegen. Die höchste Inzidenz wies der Kreis St. Wendel mit einem Wert von 93,1 auf.