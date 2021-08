Saarbrücken

Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland steigt auf 28,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland ist am Freitag erneut gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 28,2 nach 27,3 am Vortag (Stand 3.14 Uhr). Am höchsten war der Wert im Stadtverband Saarbrücken mit 38,9.