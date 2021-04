Saarbrücken

Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland sinkt weiter

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 50 neue Corona-Infektionen registriert worden. Aktuell seien 1665 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag (Stand 16.00 Uhr). Ein weiterer Mensch starb mit oder an einer Corona-Infektion, damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf 941. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage sank auf 82,1, am Freitag lag sie bei 91,1.