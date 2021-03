Saarbrücken

Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland nun unter 60

Im Saarland sind binnen eines Tages 26 weitere Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 29 517 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie das Sozialministerium am Sonntag in Saarbrücken mitteilte. Aktuell gelten 1207 Menschen als aktiv infiziert. Die Zahl der mit oder an Corona gestorbenen Menschen beträgt weiterhin 904.