Archivierter Artikel vom 28.02.2021, 17:40 Uhr

Saarbrücken

Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland nahezu konstant: 73,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland hat sich seit Sonntag kaum geändert. Am Montag waren es 73,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert bei 73,5 gelegen. Am Montag vergangener Woche war die Inzidenz mit 59,4 beziffert worden.