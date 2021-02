Saarbrücken

Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland höher als vor einer Woche

Im Saarland haben die Gesundheitsämter am Mittwoch 297 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 7 auf 770 (Stand: 16.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner – betrug 129,7 (im Vergleich zu 112,6 am vergangenen Mittwoch).