Hettenleidelheim

Siebenjähriger bei Autounfall schwer verletzt

Ein sieben Jahre altes Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Hettenleidelheim (Landkreis Bad Dürkheim) schwer verletzt worden. Der Junge hatte am Samstagnachmittag eine Straße mit einem Roller überquert, als er frontal von einem Auto erfasst wurde, teilte die Polizei in Grünstadt am Sonntag mit. Der Siebenjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Einschätzungen hat er mehrere Knochenbrüche erlitten.