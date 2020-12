Mainz

Sieben Projekte mit dem Brückenpreis ausgezeichnet

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Internationalen Tag des Ehrenamtes sieben Projekte mit dem Brückenpreis ausgezeichnet. „Diese Auszeichnung liegt mir besonders am Herzen“, sagte sie nach einer Mitteilung bei der virtuellen Preisverleihung am Samstag. „Sie stellt die Menschen in den Vordergrund, die mit ihrem Engagement Brücken bauen und zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen.“