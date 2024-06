Sieben Menschen atmen Rauchgas bei Feuer in Krankenhaus ein

In einem Patientenzimmer bricht ein Feuer aus. Es kann schnell gelöscht werden, aber mehrere Menschen atmen das Rauchgas ein.

Trier (dpa/lrs). Bei einem Feuer in einem Patientenzimmer des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier haben am Mittwoch sieben Menschen Rauchgas eingeatmet. Nach einer ärztlichen Untersuchung sei aber für keinen der fünf Mitarbeitenden und zwei Patienten eine weitere Behandlung notwendig gewesen, teilte das Krankenhaus mit. Der kleine Brand habe dank des umsichtigen und schnellen Handelns des Pflegepersonals schnell gelöscht werden können. Die Station habe nicht evakuiert werden müssen. Warum es zu dem Feuer kam und wie hoch der verursachte Sachschaden war, stand zunächst nicht fest.