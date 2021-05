Ransbach-Baumbach

Sieben Hunde aus illegalem Tiertransport gerettet

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Montabaur (Westerwaldkreis) hat sieben Hunde aus einem illegalen Tiertransport gerettet. Die Beamten stoppten den Pkw am Dienstag auf der A3 in Richtung Frankfurt und fanden dort die Tiere vor. Die erforderlichen Transportpapiere und Genehmigungen fehlten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Hunde wurden nach der Kontrolle an das Veterinäramt übergeben und dort untergebracht.