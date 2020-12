Sickinger: „Schlechtestes Spiel der Rückrunde“

Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 11:50 Uhr

Selbst eine klare Führung genügt nicht für den ersehnten Dreier: Für den 1. FC Kaiserslautern bleibt die Lage in der 3. Liga prekär. Das Polster auf die Abstiegsränge wird immer kleiner.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Minuskulisse und anhaltendes sportliches Tief: Trainer Boris Schommers hat beim 1. FC Kaiserslautern weiter eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte des Vereins zu meistern. Die Chance, sich gegen den SV Meppen mal kurzzeitig zu befreien, verpassten die Pfälzer nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Zwar führte der FCK „im schlechtesten Spiel der Rückrunde“, wie es Kapitän Carlo Sickinger nannte, Mitte der zweiten Halbzeit durch zwei Treffer von Christian Kühlwetter schon mit 3:1 und sah wie der sichere Sieger aus. Dieser Vorsprung hielt aber nur bis fünf Minuten vor Schluss, am Ende hieß es 3:3 (1:1).

Wie schon in der vergangenen Woche im Derby bei Waldhof Mannheim hatte der FCK den Sieg in den letzten Minuten leichtfertig verspielt. „In der Schlussphase müssen wir einfach aggressiver und cleverer verteidigen. Da gibt es keine direkte Entschuldigung. Da sind Fehler dabei, die uns nicht passieren dürfen“, kritisierte Schommers. Die Enttäuschung bei vielen FCK-Spielern war nach Spielende so groß, dass anschließend nur Sickinger und Alexander Nandzik für Interviewfragen bereit waren.

Eine schnelle Erklärung für das, was kurz zuvor auf dem Rasen passiert war, hatten beide Akteure nicht. „Ich sage, dass das nicht nur Kopfsache ist. Aber mir fehlen selbst ein bisschen die Worte“, sagte der sichtlich bediente Nandzik. „Wir müssen den Vorsprung über die Zeit bringen. So dürfen wir nicht verteidigen“, meinte Sickinger.

Auch die FCK-Fans zeigten sich nach Spielende erbost: Es hagelte Pfiffe und Unmutsbekundungen für ihre Mannschaft. Bedenklich: Bei der Partie gegen Meppen waren nur noch 15 701 Zuschauer im WM-Stadion auf dem Betzenberg, so wenige wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Am 3. September 1988 hatten 14736 Zuschauer in der Bundesliga einen 6:0-Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers gesehen.

Durch das achte sieglose Serie in Folge hat sich die Situation für den 1. FC Kaiserslautern weiter verschärft. Träumte der Klub Anfang des Jahres noch vom Aufstieg, so scheint es jetzt nur noch um den Klassenerhalt zu gehen. Die kommende Partie beim ebenfalls im Abstiegskampf feststeckenden Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg wird am nächsten Samstag zum Kellerduell.