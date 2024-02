Sexueller Übergriff auf 15-Jährige bei Karneval

ARCHIV – Eine Frau hält ihre Hände vor das Gesicht. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Speyer (dpa/lrs). Ein 15-jähriges Mädchen soll bei einer Karnevalsfeier in Speyer Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein. Das teilten Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen sollen drei mutmaßliche Täter im Alter von 15 und 19 Jahren am Samstagabend «sexuelle Handlungen an der Jugendlichen gegen ihren Willen durchgeführt haben», hieß es weiter. Staatsanwaltschaft und Kripo nahmen Ermittlungen auf. Weitere Details wurden unter Verweis auf das jugendliche Alter der Besucher der Karnevalsfeier vorerst nicht genannt.

