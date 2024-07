Ein Mann soll ein Mädchen in der Nähe dessen Wohnhauses sexuell missbraucht haben. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Es soll sich dabei um einen Jugendlichen handeln.

Das Wort Polizei ist im Rahmen eines Fototermins auf der Karosserie eines Polizeifahrzeugs zu sehen (gestellte Szene, Wischeffekt durch Langzeitbelichtung). (zu dpa: «Sexueller Missbrauch eines Kindes - Verdächtiger in Haft»)

Das Wort Polizei ist im Rahmen eines Fototermins auf der Karosserie eines Polizeifahrzeugs zu sehen (gestellte Szene, Wischeffekt durch Langzeitbelichtung). (zu dpa: «Sexueller Missbrauch eines Kindes - Verdächtiger in Haft») Foto: Marijan Murat/DPA

Speicher (dpa/lrs) – Bei dem wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines sechsjährigen Mädchens festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen Jugendlichen. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Trier mit. Das Amtsgericht Trier habe Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdacht gegen den Jugendlichen sei durch die Auswertung gesicherter DNA-Spuren untermauert worden.

Ob sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten, teilte die Polizei mit Hinweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht mit. Auch das genaue Alter des Jugendlichen machten sie nicht öffentlich. Als jugendlich gelte ein Mensch im Strafrecht ab 14 Jahren, sagte ein Polizeisprecher. «Zum Tatgeschehen werden ebenfalls keine Auskünfte erteilt, um die Persönlichkeitsrechte des Tatopfers, bei dem es sich um ein Kind handelt, zu schützen», hieß es weiter.

Die Polizei hatte den Verdächtigen am Donnerstag vorläufig festgenommen. Er soll ein sechsjähriges Mädchen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sexuell missbraucht haben. Laut früheren Angaben hatte die Familie des Mädchens aus Speicher am Dienstag Anzeige wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs gestellt. Nach ersten Angaben des Mädchens sei es in der Nähe des Wohnhauses von einem Mann angesprochen und unter einem Vorwand sowie mit Süßigkeiten hinter ein gegenüberliegendes Haus gelockt worden. Dort habe der Unbekannte das Mädchen sexuell missbraucht. Das traumatisierte, aber körperlich unversehrte Kind sei nach Hause gelaufen. Die Mutter alarmierte die Polizei.