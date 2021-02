Koblenz

Sexistische Äußerungen von Lehrer: Schon 2012 Beschwerde

Wegen mutmaßlicher sexistischer Äußerungen ist gegen den vorerst vom Dienst entbundenen Leiter des Koblenz-Kollegs schon 2012 eine Beschwerde bei der Schulaufsicht eingegangen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bestätigte in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische AfD-Anfrage den Eingang einer Eingabe in jenem Jahr.