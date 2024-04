Plus Rehborn

Serie: Was Rheinland-Pfälzer von der Politik erwarten – Landwirt Norbert Grimm aus Rehborn wünscht sich „Charakterköpfe“

Von Lena Reuther

i Landwirt Norbert Grimm aus Rehborn Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Vor der Kommunalwahl im Juni sprechen wir mit unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Personengruppen über das, was sie bewegt und was sie von der Kommunalwahl erwarten. Im heutigen Serienteil: Landwirt Norbert Grimm. Welche Unzufriedenheiten der Landwirt sieht und was seine Meinungsbildung für die Wahl beeinflusst.