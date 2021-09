Offenbach

September in Rheinland-Pfalz deutlich zu trocken

Der September 2021 war in Rheinland-Pfalz deutlich zu trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte, fielen landesweit etwa 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Im langjährigen Mittel waren es 60 Liter pro Quadratmeter. Was die Temperatur betrifft, lag Rheinland-Pfalz den Fachleuten zufolge bei durchschnittlich 15,5 Grad. Die Sonne schien 200 Stunden lang.