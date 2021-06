Bad Neuenahr-Ahrweiler

Seniorin von Laster erfasst und getötet

Eine 85 Jahre alte Frau ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler von einem Lastwagen überrollt worden und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag weiterhin mitteilte, war der Fahrer am Vormittag in der Innenstadt unterwegs. Er habe sein Fahrzeug kurzzeitig gestoppt, damit sich andere Autos in den fließenden Verkehr einfädeln können.