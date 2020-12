Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 16:30 Uhr

Münchweiler

Seniorin tot in verunglücktem Auto gefunden

Eine ältere Frau ist am Mittwochmittag im Donnersbergkreis tot in ihrem verunglückten Auto gefunden worden. Der Wagen der 77-Jährigen sei zuvor von einem Wirtschaftsweg bei Münchweiler abgekommen und etwa 200 Meter weit über Wiesen und durch Gebüsch gefahren, teilte die Polizei in Rockenhausen mit. Dann sei das Gefährt zum Stillstand gekommen. Am Nachmittag habe ein Spaziergänger den Wagen entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.