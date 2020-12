Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 13:40 Uhr

Boppard

Seniorenzentrum unter Quarantäne wegen Corona-Verdachtsfalls

Das Gesundheitsamt des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Blick auf das Coronavirus am Freitag vorsorglich ein Seniorenheim in Boppard unter Quarantäne gestellt. „Hintergrund ist ein Verdachtsfall einer dort arbeitenden Person“, teilte die Kreisverwaltung in Simmern mit. Mitarbeiter und Bewohner müssten permanent Mund- und Nasenschutz tragen. Nach ihrer Arbeit müssten die Beschäftigten vorerst zu Hause in Quarantäne bleiben. Besucher dürften nicht mehr in das Seniorenheim kommen. „Erst wenn das Ergebnis der Untersuchung der Verdachtsperson vorliegt, kann über die weitere Vorgehensweise entschieden werden“, hieß es weiter. Die Einrichtung hat fast 100 Plätze für Senioren.