Senioren um Geld betrogen: Frauen in Untersuchungshaft

Saarbrücken/Zweibrücken (dpa/lrs) – Zwei Betrügerinnen sollen sechs Männer im Saarland und in Rheinland-Pfalz um mindestens 356 000 Euro gebracht haben. Nun sitzen die Frauen in Zweibrücken in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamte gehen davon aus, dass es noch mehr Betrugsopfer geben könnte.