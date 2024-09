Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim sind zwei Senioren verletzt worden. (zu dpa: «Senioren bei Hausbrand verletzt»)

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim sind zwei Senioren verletzt worden. (zu dpa: «Senioren bei Hausbrand verletzt») Foto: Marijan Murat/DPA

Anzeige

Haßloch (dpa/lrs) – Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim sind zwei Senioren verletzt worden. Nachbarn hätten den 87-jährigen Bewohner am späten Abend in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe dann die 91-Jährige aus dem Haus gerettet. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Brand war aus zunächst unklarer Ursache in der ersten Etage des Hauses ausgebrochen. Den Einsatzkräften sei bei ihrer Ankunft bereits dichter Rauch entgegengeschlagen, hieß es. Details zur Schadenshöhe sind noch unklar.