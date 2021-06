Dillingen

Senior stirbt bei Unfall auf Landstraße bei Dillingen

Ein 80 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Saarlouis ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stieß der Senior mit seinem Auto am Morgen zwischen Dillingen und Nalbach aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Dadurch überschlugen sich beide Wagen und kamen von der Fahrbahn ab. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die 65 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten an. Die Landstraße musste nach Polizeiangaben etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.