Föhren

Senior bei Unfall schwer verletzt: Zeitweise Stromausfall

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen ein 82-Jähriger in Föhren im Kreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei vom Freitag mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Er fuhr er gegen einen Stromverteilerkasten und prallte schließlich gegen eine Garage. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Weil der Verteilerkasten beschädigt wurde, kam es in dem Ort zeitweise zu einem Stromausfall. Die Hauptstraße war rund eine Stunde voll gesperrt. Warum der Senior von der Fahrbahn abgekommen war, blieb zunächst unklar.