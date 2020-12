Neustadt/Weinstraße

Seilbahn zum Hambacher Schloss? Bürgerinitiative kämpft

Eine Seilbahn soll nach dem Willen einer Bürgerinitiative die Anwohner des Touristenmagnets Hambacher Schloss entlasten. Jährlich besichtigen schätzungsweise 250 000 Besucher die international bekannte Wiege der Demokratie in Deutschland – viele rollen in Autos oder Bussen auf dem Weg dorthin durch einen Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße. „Der Verkehr stört uns seit Jahrzehnten“, sagt Jan Burgers von der Bürgerinitiative Seilbahn-Hambach. Der Vorschlag eines Shuttle-Service mit selbstfahrenden Elektrobussen führe nicht weiter, meint er. „Damit schafft man nur neue Verkehrsströme auf den schmalen Straßen.“