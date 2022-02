Mainz

Sehr hohe Impfquote in Pflegeeinrichtungen

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den rheinland-pfälzischen Pflegeeinrichtungen gibt es nach Angaben des Sozialministeriums eine sehr hohe Corona-Impfquote. In den Einrichtungen, die ihre Werte übermittelt haben, waren rund 92 Prozent des Personals vollständig geimpft – davon waren wiederum 69 Prozent auch geboostert. Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern sind 94,8 Prozent vollständig geimpft – von denen haben wiederum mehr als 88 Prozent eine Booster-Impfung erhalten. Stichtag der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung war der 21. Januar. Rückmeldungen gab es von 426 der 485 Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz.