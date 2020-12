Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 11:40 Uhr

Bodenheim

„Sehr gute Qualitäten“ bei Weinlese

Die Winzer haben nach einer ersten Einschätzung des Deutschen Weininstituts sehr gute Qualitäten bei der diesjährigen Weinlese erzielt. Der sonnige und trockene Spätsommer habe insgesamt hochreife und sehr gesunde Trauben hervorgebracht, teilte das Deutsche Weininstitut am Freitag in Bodenheim bei Mainz mit. Die Erntemenge von 8,6 Millionen Hektolitern liege voraussichtlich in etwa im Schnitt der vergangenen zehn Jahre (8,7 Millionen Hektoliter).