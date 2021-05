Mainz

„Segnungsgottesdienste für Liebende“ auch in Rheinland-Pfalz

An den bundesweiten „Segnungsgottesdiensten für Liebende“ gleich welchen Geschlechts haben sich zum Wochenbeginn auch katholische Christen in Rheinland-Pfalz beteiligt. Die Einladung zur Segnung richtete sich entgegen einer Erklärung des Vatikans auch an homosexuelle Paare.