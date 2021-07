Berlin

Seehofer plant Besuch in Überschwemmungsgebieten

Um sich einen eigenen Eindruck von der Lage im Katastrophengebiet im Westen Deutschland zu verschaffen, will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) demnächst in die betroffenen Regionen reisen. „Es wird ein Vor-Ort-Besuch geplant. Details dazu werden derzeit abgestimmt“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag auf Anfrage.