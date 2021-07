Berlin/Ahrweiler

Seehofer besucht Katastrophengebiet in Ahrweiler

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am heutigen Montag (13.05 Uhr) in Ahrweiler im dortigen Krankenhaus erwartet. Nach Angaben des Technischen Hilfswerks (THW) will er sich vor Ort einen Eindruck von den THW-Arbeiten in den besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten verschaffen. Zuvor besucht er in Nordrhein-Westfalen Einsatzkräfte an der Steinbachtalsperre.