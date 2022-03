Sechsstelliger Schaden: Verpuffung in unbewohntem Wohnhaus

Bei einer Verpuffung in einer unbewohnten Doppelhaushälfte in der Pfalz ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. An dem Haus in Meckenheim (Landkreis Bad Dürkheim) entstanden dadurch am Dienstag Risse in den Wänden, wie die Polizei mitteilte. Das Dach wurde angehoben und um etwa 20 Zentimeter versetzt. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Ein Gutachter soll jetzt die Ursache der Verpuffung herausfinden.