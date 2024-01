Brand

Contwig

Sechsstelliger Schaden durch Brand an Schulturnhalle

An einer Schulturnhalle in Contwig im Landkreis Südwestpfalz hat ein Feuer in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro verursacht. Die Flammen griffen auf einen Vorbau und die Fassade über und gelangten in zwei Werkräume der Schule, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Eine Brandstiftung schließe die Kriminalpolizei nicht aus und ermittle nun. Der Unterricht ist nach Angaben der Schule nicht beeinträchtigt.