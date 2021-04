Schauren

Sechsjähriger von Transporter angefahren

Ein sechsjähriger Junge ist in Schauren (Kreis Cochem-Zell) von einem Transporter angefahren und verletzt worden. Das Kind hatte laut Zeugenaussagen am Dienstagnachmittag versucht, mit seinem Fahrrad vor einem stehenden Bus eine Straße zu überqueren. Der Fahrer eines Transporters erfasste dabei nach Polizeiangaben den Jungen mit seinem Fahrzeug. Das Kind fiel durch den Aufprall vom Rad und verletzte sich leicht. Es wurde aber vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.