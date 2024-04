Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Anzeige

Ralingen (dpa/lrs) – Sechs Menschen sind bei einem Unfall in der Nähe von Ralingen im Kreis Trier-Saarburg verletzt worden. Am Ende einer Kurve auf der Landesstraße 42 sei ein mit vier Menschen besetztes Auto am Samstag auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen mit zwei Menschen kollidiert, teilte die Polizei in Trier mit. Alle sechs Personen kamen demnach in Krankenhäuser. An dem Einsatz waren laut Polizei auch zwei Rettungshubschrauber beteiligt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

