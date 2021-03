Mainz

Sechs statt fünf Fraktionen: Räume neu aufteilen

Sechs statt fünf Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag: Die Verwaltung muss Räume neu verteilen und Platz für die sechs Abgeordneten der Freien Wähler schaffen. „Die in den Liegenschaften des Landtags zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten reichen nach einer ersten Prüfung grundsätzlich aus“, sagte Landtagssprecher Marco Sussmann in Mainz. Dies gelte sowohl für das Abgeordnetenhaus, in dem die Parlamentarier ein Büro mit Küchenzeile und Klapp-Bett zur Verfügung haben, als auch für Besprechungs- und Büroräume. Die Zahl der Abgeordneten sei ja nicht über 101 gestiegen.