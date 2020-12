Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 09:40 Uhr

Trier/Mainz

Sechs Schulen wegen Corona-Fällen geschlossen

Die landesweit steigenden Zahlen der Corona-Neuansteckungen haben nach Angaben des Bildungsministeriums auch deutliche Folgen auf den Schulunterricht in Rheinland-Pfalz. So waren zum Wochenende sechs Schulen wegen der Corona-Pandemie für den Präsenzunterricht geschlossen, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Freitagabend mit. Diese Schulen unterrichteten im Fernunterricht.